  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame düzenlendi
Takip Et

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame düzenlendi

Battal İlgezdi hakkında, Ataşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde imara aykırı inşa edilen 5 yapıya ilişkin yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan iddianame düzenlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame düzenlendi
Takip Et

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, ilçede bulunan bir kısım yapıların İmar Kanunu'na aykırı olduğu, bunlardan bir kısmı için kanunun ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin düzenlemeyi içeren 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği ancak görevlilerin bu kararı yerine getirmeyerek görevlerini kötüye kullandıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Şüphelilerin soruşturma aşamasında alınan savunmalarına suçtan kurtulmaya yönelik olduğu için itibar edilmediği kaydedilen iddianamede, şüphelilerin 5 taşınmazla ilgili 2021'de verilen yıkım kararlarını uygulamadıkları belirtildi.

İddianamede Battal İlgezdi, Cenan Arslan, Kalender Özdemir ve Mahmut Murt'un "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 9'ar aydan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüpheli Mahmut Benli'nin ise aynı suçtan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Son dakika... TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a soruşturmaSon dakika... TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a soruşturmaGündem
RTÜK'ten Sözcü TV'ye üst sınırdan TÜSİAD cezasıRTÜK'ten Sözcü TV'ye üst sınırdan TÜSİAD cezasıGündem
Gündem
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle vapur seferleri yapılamıyor
RTÜK'ten Sözcü TV'ye üst sınırdan TÜSİAD cezası
RTÜK'ten Sözcü TV'ye üst sınırdan TÜSİAD cezası
Son dakika... TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a soruşturma
SON DAKİKA...
İstanbul'a kar yağışı başladı: Trafik felç oldu
İstanbul'a kar yağışı başladı: Trafik felç oldu
Son dakika: İstanbul'da okullar yarın tatil edildi
Son dakika: İstanbul'da okullar yarın tatil edildi
Athena Gökhan'a '6222' cezası: Maç öncesi karakola giderek imza verecek
Athena Gökhan'a '6222' cezası: Maç öncesi karakolda imza verecek