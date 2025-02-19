Son dakika... TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan hakkında, genel kurulda söylediği sözler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Bazı televizyon kanallarında yer alan habere göre, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü.

TÜSİAD'ın, 13 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen kongresi tartışmalara neden olmuş; TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın hükümet ve yargı sistemine yönelik eleştirileri gündem olmuştu.

İstanbul Başsavcılığı'nda soruşturmayla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif ARAS'ın 13/02/2025 Tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 14/02/2025 tarihinde re'sen soruşturma başlatılmış,

Yapılmakta olan soruşturma sırasında, 13/02/2025 tarihinde gerçekleştirilen dernek genel kurulunda konuşma yapan TÜSİAD başkanı Orhan TURAN isimli şahsın da konuşmasında, adli mercilerce yürütülmekte olan bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikteki beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheli Orhan TURHAN hakkında, Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs suçlarından dolayı re'sen soruşturma başlatılmasına karar verilmiş olup, Şüpheliler Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulmalarının sağlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

Ömer Aras'a soruşturma başlatılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Erdoğan'dan TÜSİAD'a: Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında TÜSİAD'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. TÜSİAD'ın açıklaması için, "Haddi aşan ve buram buram provakasyon kokan" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Eski sistemi geri getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz" diye konuştu.