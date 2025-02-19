Müsavat Dervişoğlu’ndan 'TÜSİAD' çıkışı: Bunları söyleme hakkına sahip

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında gündemdeki önemli konuları değerlendirdi. Dervişoğlu, kürsüde teğmenlere, TÜSİAD'a, ekonomik duruma ve rüşvet operasyonlarına yönelik açıklamalarda bulundu. TÜSİAD'a açılan soruşturmayı eleştiren Dervişoğlu, “Burada yanlış bir şey yok. Aksine söyleyecek çok şey var. TÜSİAD, bunları dile getirme hakkına sahiptir. Ancak sorun, bunları dile getirmeleri için çok geç kalmış olmaları” şeklinde konuştu.

'Gezi'den darbe senaryosu çıkarılar'

Darbe korkusu, darbeci zihniyete yatkın olanların aynaya baktığında gördükleridir. Korktukları şey aslında kendi suretleridir. Genç teğmenler bir yemin eder, darbe korkusu sarar. Sanatçılar açıklama yapar, darbe korkusu sarar. Depremzede vatandaş ‘Nerede bu devlet?’ der darbe korkusu sarar. Futbol maçlarında taraftarlar, teröre lanet okur bunları darbe korkusu sarar. 12 senelik Gezi olaylarından darbe senaryosu çıkartırlar. Bunu uydurtacak marifetleri adamları da bakan yapar.

'Ne demiş bu TÜSİAD?'

TÜSİAD açıklama yapar, darbeden ve vesayetten bahseder bu beyler. Ne demiş bu TÜSİAD? 'Hukukun üstünlüğünün yok edilmesi yatırım ortamını olumsuz etkiliyor… Enflasyonla mücadelede tüm kesimlerle sosyal mutabakat sağlanmalıdır... Merkez Bankası’nın bağımsızlığından taviz verilmemelidir... Kamu harcamalarının verimsiz kullanımı ve kayıt dışı istihdam bütçe açıklarını artırıyor ve gelir adaletini bozuyor...

Peki o zaman sorun nedir? Bence sorun, bunları söylemek için çok geç kalmış olmaları… Kısa dönemli karlılıkları için uzun dönemli demokratik ve sosyal düzenin yıkılıp tarumar olmasını oturup beklemeleridir.

TÜSİAD'ın hatası konuşmak değil, geç kalmaktır. Umuyorum ki cesaretle dile getirdikleri doğruların cesaretle arkasında durmaya muvaffak olabilirler. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidar döneminde yolsuzluk ve rüşvet arttı. Yoksulluk yolsuzlukla kardeştir. Türkiye’de vergi cehenneminde yaşıyoruz. Bu cehennemler birileri için rant cennetidir.

'Türkiye’de yaşananlar Pardon filmi gibi'

Pardon filmi gibidir Türkiye’de yaşananlar. Tüm hayatınıza kast edilir, hayatınız karartılır da, Pardon deyip geçiştirilir. Gerçi artık pardon diyen bile kalmamıştır. Pardon bile eski Türkiye’de kalmıştır. Yeni Türkiye’de nedamet, vatandaştan beklenir.