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Eski CHP Milletvekili Selçuk Ayhan hayatını kaybetti

Eski CHP İzmir İl Başkanı ve Milletvekili Selçuk Ayhan hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Eski CHP Milletvekili Selçuk Ayhan hayatını kaybetti
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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, eski CHP İzmir İl Başkanı ve Milletvekili Selçuk Ayhan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir İl Eski Başkanımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Selçuk Ayhan'ı kaybettik. Beyefendi kişiliği ve nezaketi ile partimize uzun yıllar hizmet etmiş başkanımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabır dilerim. Örgütümüzün başı sağolsun" dedi.

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