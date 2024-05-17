Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak tahliye edildi
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının ardından Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaldığı cezaevinden tahliye edildi.
Kobani davası kapsamında 7,5 yıldır cezaevinde olan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, bugün verilen tahliye kararının ardından Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.
Kışanak hakkında ''devletin birliği ülke bütünlüğü bozulması'' suçundan beraatine karar verilmişti. Kışanak hakkında ''silahlı terör örgütü üyeliği'' suçundan ise 8 yıl hapis cezası ve Terörle Mücadele Kanunu'ndan yarısı kadar arttırılarak 12 yıl hapis cezası verilmişti. Kışanak mahkemenin kararının ardından, tutukluluğunda geçirdiği süre göz önüne alınarak tahlliye edildi. Kışanak, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.