Eski İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'ye katıldı

Kasım 2023’te “İYİ Parti çatısı altında ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü” için istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP’ye katıldı.

Beker’e rozetini partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. CHP'nin milletvekili sayısı 134'e çıktı.

"Bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyorum"

Genel Başkan Özel'in rozetini takmasının ardından kürsüde konuşan Beker, "Buradayım, çünkü birlik ve beraberlik içinde bir şeyleri değiştireceğimize inanıyorum. Zorluklarla boğuşan garibanın, üretemeyen çiftçinin, siftah yapamayan esnafın sesi olacağıma inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde partimizi hep birlikte iktidara taşıyacağız" dedi.

Beker, X hesabından İYİ Parti’den istifa ettiğini şu sözlerle duyurmuştu:

“Başta çok değerli Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti İlçe Başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti’ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhâl olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır.”

KAMUOYUNA SAYGILARIMLA



Hayatım boyunca doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edindim. Attığım her adımda, çıktığım her yolda daima “önce ülkemin, önce milletimin menfaati” dedim. En büyük hayallerim hep ülkem için oldu. Bu da elbette çok çalışmakla mümkündü.



Bu vesileyle,

Ülkemizin… — Adnan Beker (@AdnanBekerr) November 16, 2023

Beker, Erdoğan’a oy verdiğini söylemişti

Adnan Beker, 28 Mayıs 2023 tarihindeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiğini açıkladı.

Beker, tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında Altılı Masa’yı da eleştirerek, şöyle konuşmuştu:

“Seçimin kaybedildiği gece oradaydım. Herkes oradaydı. Bütün genel başkan yardımcıları filan. Cenaze evi gibiydi, herkes çok üzgündü. Meral Hanım’ın da morali çok bozuktu. Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey’e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs’ta oy kullanmadım, 28 Mayıs’ta Tayyip Bey’e oy verdim. Kime vereyim, başka bir aday yok ki. Bunlar bizim Pursaklar Belediyesi’ni yönetemezdi, ne anlatıyorsunuz ya! Tayyip Bey’den başka aday yoktu ki, kime verelim?”

CHP'de tepkilere neden oldu: "CHP rozeti işportaya düşürülemez"

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Bağımsız Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılacağına dair iddialar bazı CHP'li isimlerin tepkisini çekmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "CHP rozeti işportaya düşürülemez" ifadesini kullanırken Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "Bu haberlerin doğru olmadığını umuyorum" dedi. CHP'li İlgezdi ise "CHP, iktidardan istediğini bulamayanların gelip sığınacağı bir liman değildir" ifadelerini kullandı.