Eski YÖK Başkanı Gürüz: "İmamoğlu'nun yatay geçişinde bir problem görmüyorum"

Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan "sahte diploma" soruşturmasını değerlendirdi.

YÖK Başkanlığı’na Aralık 1995’te atanan ve 2003 tarihine kadar iki dönem bu görevi yürüten Kemal Gürüz döneminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversitelerin denkliği ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Gürbüz, o dönemde KKTC’de toplam altı üniversitenin faaliyette olduğunu ve bunların hepsinin çok sıkı denetlendiğini anlattı.

KKTC’de denetlenen üniversitelerden sadece birinde sorun olduğunu belirten Gürüz, Girne Uluslararası Amerikan Üniversitesi’nin soruşturma sonucunda 1996 yılında kapatıldığını, ancak ismi Girne Amerikan Üniversitesi olan ve halen faaliyetini sürdüren üniversitede böyle bir sorun olmadığını aktardı.

“Belki isim benzerliği nedeniyle karıştırılıyordur”

Girne Amerikan Üniversitesinin de ÖSYM kılavuzuna alındığını ve sınavla girilir hale getirildiğini, halen de başarılı bir üniversite olduğunu ifade eden Gürüz, “Ekrem Bey’in okuduğu Girne Amerikan Üniversitesi. Belki isim benzerliği nedeniyle karıştırılıyordur” dedi.

“Gizli saklı bir şey yapılacağını sanmıyorum”

Gürüz, yatay geçişlerin YÖK’ün mevzuatına göre üniversiteler arasında yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

“İmamoğlu’nun yatay geçişinde bir problem görmüyorum. İstanbul Üniversitesi büyük ve köklü bir üniversite. Fakültelerin kurulları var, başvurular incelenir, kurallara göre bakılır. Böyle bir üniversitenin yanlış yapacağını düşünmüyorum. Her şey açık yapılır, gizli saklı bir şey yapılacağını sanmıyorum.”

Ne oldu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diploma tartışmaları Eylül 2024’te başladı. Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, İmamoğlu’nun Kıbrıs’tan İstanbul Üniversitesi’ne geçiş sürecinde şaibeler olabileceğini öne sürdü. Atay, “İmamoğlu Kıbrıs’ta Girne Amerikan Üniversitesi’nde okudu herhalde. Okuduğu bölüm mühendislik. Sonra İstanbul Üniversitesi’ne işletmeye geçti. O dönemde Girne Amerikan Üniversitesi YÖK onaylı değil” iddiasında bulundu.

İBB yönetimi iddialara karşı İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diplomasını paylaştı. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da yüksek lisans belgesini kamuoyuyla paylaşarak iddiaları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Kasım 2024’te iddialar ile ilgili “Türkçe okuduğunu anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. Hiç böyle bir katakulliye kalmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi. Demek ki okuduğunu anlama problemi var, bu net. Zaten üniversite tercihiyle ilgili yaşadığı süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor” dedi.

İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar üzerine “resmi belgede sahtecilik” soruşturması başlatıldı. İmamoğlu soruşturma kapsamında 5 Mart'ta ifade verecek.

İBB Başkanı hakkında farklı suçlamalarla açılmış altı dava bulunuyor.

Öte yandan Oda TV'nin haberine göre CİMER'e beş sene önce yapılan şikâyette İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişinin geri alınması istendiği ancak üniversite yönetiminin, İmamoğlu’nun başvurusunun mevcut düzenlemelere uygun olduğunu ve gerekli kabul koşullarını sağladığını belirttiği ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun avukatları Adem Sözüer ve Mehmet Pehlivan, açıklama yaptı. Sözüer, "Belgelerin gerçekliği konusunda bir tartışma yok. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu'nu neden ifadeye davet ettiği yazmıyor" ifadelerini kullandı.