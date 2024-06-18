Eylem Tok ile oğlunu ABD'de Türk kurye yakalatmış

Feci kaza 1 Mart'ta İstanbul Kemerburgaz'da yaşanmıştı. 17 yaşındaki ehliyetsiz Timur Cihantimur, yol kenarında bekleyen gruba çarptı. 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti. Anne Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırdı. Anne-oğul hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Posta'nın haberine göre; önce New York'a giden anne Eylem Tok ve oğlu, daha sonra Washington, California ve Miami'ye geçiş yaptı.

8 ayrı telefon hattı kullandı

Anne-oğul son olarak Massachusetts eyaletinin Boston kentinde lüks bir rezidansa taşındı. Eylem Tok, kaçış sürecinde polisin takibinden kurtulmak için sekiz ayrı telefon hattı kullandı. Bunların çoğu kullan-at tarzda takip edilemeyen telefonlardı.

Eylem Tok yabancı isim kullanmış

Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söylüyorlardı. Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu ve eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı.

Türk kurye tanıdı, hemen polisi aradı

Bu restoranda çalışan bir Türk kurye, tesadüfen siparişi götürdü ve Eylem Tok'la karşılaştı. Ardından polisi aradı. Eylem Tok ve oğlu, yıllığı 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdikten sonra eve dönüş yapmıştı. Polis eve baskın düzenleyip anne-oğlu yakaladı. Eylem Tok ve oğlunun üzerinden 4 ayrı sahte pasaport çıktı. Tok'un yanında 5 bin dolar nakit vardı. Evde yapılan aramada da 46 bin dolar ele geçirildi.

Rezidansta gözaltı

Eylem Tok'un para trafiği de mercek altına alındı. Paraların ABD ve Türkiye dışında üçüncü bir ülkeden transfer edildiği belirlendi. 8 silahlı polis, rezidansta hiçbir direnişle karşılaşmadı ve anne-oğlu gözaltına aldı.

Eylem Tok ile oğlu bugün mahkemeye çıkacak

Eylem Tok'un o sırada "Ben anneyim, katil değil. Annelik iç güdüsüyle çocuğumu korumak istedim" dediği öğrenildi.

Anne-oğul bugün Türkiye saatiyle 18.00'da Boston'da mahkemeye çıkacak.

Eylem Tok'un ABD'de çok sayıda avukat ile görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Tok, sonunda avukat olarak Brendan Kelley'i seçti. Kelley, müvekkillerinin serbest bırakılması gerektiğini söyledi, "Burada Eylem Tok'un işlediği bir suç yok. Oğlu Timur ise ABD vatandaşı ve bir suçu varsa bu ülkede yargılanmalı" dedi.