Eylem Tok, 1 Mart'ta yaşanan skandal bir olay ile gündemde. Peki Oğlu Timur Cihantimur'u 1 Mart'ta yaşanan ölümlü kaza sonrası Mısır'a kaçıran Eylem Tok kimdir? İşte Eylem Tok'a dair bilinenler ve ayrıntılar:

Eylem Tok kimdir?

Eylem Tok, Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan Tok, daha sonra öykü, deneme ve roman türlerinde eserler verdi. Kendine özgü bir tarzı olan Tok, yazdığı romanlarla okuyucuların beğenisini kazandı. "Mihr", "Allah’ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi eserleri Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer aldı. Ayrıca, "Dev ve Üç Cüceler" ve "Dev ile Üç Cüce" adlı çocuk kitapları İngiltere, ABD ve Kanada'da da yayımlandı.

2016 yılında soyut sanat filmi "Sintiyatpera"yı yöneten ve senaryosunu yazan Tok, bu filmle Türkiye ve uluslararası birçok film festivalinde finale kaldı. Eylem Tok, yazılarını Sintiyapera adlı yayınevi aracılığıyla okurlarla buluşturuyor. İstanbul'da yaşamını sürdüren Tok, edebiyat ve sinema dünyasına önemli katkılar sağlamış bir isim olarak tanınır.