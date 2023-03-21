EYT başvuru durumu nasıl takip edilir? EYT başvuru durumu linki
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen çalışanların veya emeklilik bekleyenlerin SGK'ya başvuruları devam ederken yapılan başvuruların durumu en çok merak edilenlar arasında.
EYT'lilerin çıkan yasadan SGK'ya başvuruları devam ediyor. Başvurularını tamamlayan EYT'lilen Nisan'da alacakları emeklilik maaşını beklemeye başladı.
Peki EYT başvurularının son durumu nasıl kontrol edilir? EYT başvuru durumunuzu nasıl takip edebilirsiniz?
EYT başvuruları e-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sso-evrak-takip linkinden takip edilebilir. Bu linkten başvurunuzu takip etmek için e-Devlet girişinizi yapıp başvuru yılınızı seçmeniz yeterlidir.
EYT olarak bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.