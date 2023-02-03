'EYT teklifindeki prim günü 5 bine düşürülmeli'

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifi konusunda değerlendirme yaptı.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, EYT kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonunda dün kabul edildiğini hatırlattı.

Düzenlenmede 8 Eylül 1999 ve öncesi sigorta girişi olanların emekliliği için yaş şartı aranmadığını anlatan Gergerlioğlu, bu kesim için daha önce 5 bin prim günü olarak duyurulan şartın, teklifte 5 bin 975 güne çıkarıldığını söyledi.

Prim gün sayısının 5 bin gün olacağını öngören bazı vatandaşların banka kredisi çektiğini söyleyen Gergerlioğlu, "EYT'liler kademeli prim günüyle mağdur ediliyor. TBMM Genel Kurulunda EYT'ye ilişkin teklifteki prim günü 5 bin güne düşürülmeli." diye konuştu.

Gergerlioğlu, EYT'lilere 43 yaşında bile emeklilik hakkı tanınırken, bir gün sonra 9 Eylül 1999'da çalışma hayatına giren vatandaşın 60 yaşında emekli olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"1 günle 17 yıl kaybediyor. 1999'da deprem nedeniyle insanlar canının derdine düşmüştü. EYT'de süre 31 Aralık 1999'a uzatılsın. Ayrıca stajyer ve çırak olarak çalışmaya başlayanların mağduriyeti giderilsin. İntibak yasası da bir an evvel çıkarılmalı. Bir de 2000 yılı sonrası işe başlayanlar için kademe getirilmeli. Teklif bu haliyle yasalaşırsa büyük sorunlar doğuracak. EYT'liler haklarını eksik alıyor. Umarım eksiklikleri Genel Kurul'da gideririz."