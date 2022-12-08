EYT yaş sınırı kaç olacak? EYT'de son durum

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) taleplerine yıllardır karşılık almak için mücadele ederken, son dönemde hükümet tarafından EYT'lilerin taleplerine yönelik çalışmalar yapılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemede EYT'de son durum merak edilirken, yetkililerden çalışmaya dair açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Milyonlarca EYT'linin taleplerini karşılayacak bir düzenleme üzerinde çalışan hükümet, bu süreçte işverenlerden gelen talepleri de dikkate alıyor. EYT düzenlemesinde işverenlerin en büyük kaygısını iş gücü kaybı ve ortaya çıkacak tazminat miktarının bütçeye vereceği yük oluşturuyor.

İşverenler, EYT düzenlemesi ile birlikte emeklilik bekleyen çalışanların ayrılması ihtimali ve bunun sonucunda nitelikli iş gücünün kaybının yerini nasıl doldurulacağı sorusuna yanıt arıyor. İşveren tarafı için bir diğer sorun ise emeklilik tazminatının bütçeye vereceği yüke nasıl çözüm bulunacağı...

EYT düzenlemesinde işverenlerin bu kaygılarını dikkate alan hükümet yetkilileri, bütçe konusunda kaygıların giderilmesi için işverenlere bir kredi paketi hazırlığına başladı. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor.

Diğer yandan EYT yaş sınırının ne olacağı bu sürecin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinde kadınlar için 48, erkekler için ise 50 yaş sınırı uygulanması konuşuluyor.

EYT yaş sınırı konusu ise EYT'liler tarafından tartışmalara neden oldu. Önceki düzenlemede şart şartı yer almazken, düzenlemenin yeni halinde EYT yaş sınırı yer alması EYT'liler tarafından eleştiriliyor.

Önceki düzenleme nasıldı?

Daha önce hazırlanan taslak metinde yaş sınırı yer almıyordu. Bu EYT taslağına göre, 8 Eylül 1999 tarihinde 18 yaşına giren kadın çalışan 2023 yılında yasadaki hizmet ve sigorta süresini fazlasıyla doldurduğu için 42 yaşında emekli olabilecek. Aynı yaş ve tarihte işe başlayan erkek çalışan da bir yıl sonra 43 yaşında emekliliğe hak kazanabilecek. EYT düzenlemesinde borçlanma kapısı açık tutulurken, diğer EYT'liler koşulları tamamladığında emekli olabilecekti.

Sosyal medyada gündem oldu

EYT yaş sınırı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Binlerce EYT'li yaş sınırı yaptıkları paylaşımlarla karşı çıkarken, Twitter'da #EYTdeYaşKoşulunaHayır hashtag'i kullandı.

EYT başvurusu nereden yapılacak?

EYT düzenlemesinin ardından emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'a yapılabilecek. Bunun dışında isteyen ETY'liler SGK'ya yazılı başvuru da yapabilecek. Başvuru sürecinin ardından şartları karşılayan vatandaşlar emekliliğe hak kazanacak.