NATO'dan terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararına ilişkin açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna ile Rusya arasında planlanan barış görüşmeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, "Ukrayna krizini daha olumlu bir noktaya taşımak için bir fırsat penceresi mevcut ve Türkiye bu süreçte kilit bir rol üstleniyor" ifadelerini kullandı.

Rutte, PKK'nın silah bırakma kararına ilişkin ise "Bu çok ama çok önemli bir gelişme. Türkiye, NATO içinde terör saldırılarından en çok etkilenen müttefiklerden biri" dedi

Rutte’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, Türk savunma sanayisinin ittifak için kritik bir rol oynadığını vurguladı ve Texas'ta mühimmat üreten fabrikaların Türkiye'deki şirketlerle işbirliği yapmadan faaliyet gösteremeyeceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müttefiklerden silah satışını kısıtlamamalarını teşvik ettiğini belirtti.

Rutte, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını da "çok ama çok önemli bir gelişme" olarak değerlendirdi. Türkiye'nin NATO içinde terör saldırılarından en çok etkilenen müttefiklerden biri olduğunu söyleyen Rutte, bu gelişmenin önemine dikkat çekti.

Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de övgü dolu sözler kullanan Rutte, Erdoğan'ı "NATO içinde inanılmaz bir lider" olarak tanımlayarak, "Meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim" açıklamasında bulundu.