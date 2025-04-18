Eyüpsultan'da Kent Lokantası açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Eyüpsultan'da kurulan Kent Lokantası hizmet vermeye başladı.

Karadolap Mahallesi'nde düzenlenen açılışa katılan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kent Lokantaları'nın milletin uygun fiyatla, sağlıklı ve besleyici yemek yiyebilmesini sağladığını söyledi.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre konuşmasına İmamoğlu'nun selamını ileterek başlayan İBB Başkanvekili Nuri Aslan özetle şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu'nun son dönemde yaptığı en büyük projelerinden, kent lokantaları. Çok büyük bir ekonomik kriz içindeyiz. Kent Lokantaları milletin uygun fiyatla, sağlıklı ve besleyici yemek yiyebilmesini sağlıyor. Ekrem Başkanımız Kent Lokantaları ile çok önemli bir soruna parmak bastı.

Emeklinin, emekçinin, öğrencinin Kent Lokantaları sayesinde karnı doyuyor. Bu Ekrem Başkan'ın vizyonunun sosyal ve halkçı belediyeci belediyecilik anlayışının bir sonucu.

Halktan ve milletin ihtiyaçlarından o kadar uzaklar ki kent lokantalarını çok küçük gördüler ama şu an Kent Lokantaları tüm Türkiye'de ve dünyada konuşuluyor. Ama milletin Kent Lokantalarına olan ilgisi onların ne kadar yanılgı içinde olduğunu gösterdi. Kent lokantaları Ekrem Başkan'ın ve İstanbul'un marka projelerinden. Hem ilçe belediyelerinde hem tüm Türkiye'de kent lokantaları yayıldı. Örnek bir proje haline geldi.”

Konuşmaların ardından Aslan, lokantada ilk servisi halka yaptı.