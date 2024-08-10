  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Fabrika işçileri buldu! Tekirdağ'da korkunç olay: Kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
Takip Et

Fabrika işçileri buldu! Tekirdağ'da korkunç olay: Kız arkadaşını öldürüp, intihar etti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçileri tarafından fark edilen olayda, bir kişi yanındaki kız arkadaşını öldürüp ardından aynı silahla intihar etti.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fabrika işçileri buldu! Tekirdağ'da korkunç olay: Kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
Takip Et

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Fahrettin T. (22), kız arkadaşı Sedef Ç. (24) ile konuşmak üzere 34 DZU 083 plakalı aracıyla Veliköy OSB Lisesi'nin arkasındaki gölet kenarına geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fahrettin T., yanında taşıdığı ruhsatsız silahla Sedef Ç.'yi vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Sabah saatlerinde bölgeden geçen işçiler, park halindeki araçta iki kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fahrettin T. ve Sedef Ç.'nin hayatlarını kaybettiğini tespit etti.

Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yerinde jandarma kriminal ekipleri tarafından detaylı inceleme yapıldı. Fahrettin T.'nin elinde bulunan silah ve olay yerindeki delillere el konuldu. Cesetler, otopsi yapılmak üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Gündem
TMO'ya fiyat tepkisi: İki kilo yulaf bir bardak çay etmiyor
TMO'ya fiyat tepkisi: İki kilo yulaf bir bardak çay etmiyor
Eski ve yeni hali paylaşıldı: Belediyenin yeni tabelasında T.C. ayrıntısı
Eski ve yeni hali paylaşıldı: Belediyenin yeni tabelasında T.C. ayrıntısı
Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı
Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı
TESK/Palandöken: Taksimetre ayarlama ücreti çözüme kavuşturmalı
TESK/Palandöken: Taksimetre ayarlama ücreti çözüme kavuşturmalı
Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları 13 Ağustos'ta başlıyor
Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları 13 Ağustos'ta başlıyor
Balyoz mağduru komutan, sınır ötesi operasyonların başına getirildi
Balyoz mağduru komutan, sınır ötesi operasyonların başına getirildi