Faruk Ağabey'i son yolculuğuna uğurladık

1942 yılında Isparta Yalvaç’ta doğan Faruk Türkoğlu, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Günaydın, Güneş, Yeni Asır ve Rapor gazetelerinde ekonomi muhabiri, Ekonomik Panorama, Capital ve Ekonomist dergilerinde koordinatörlük ve yayın yönetmenliği yaptı. Sabah, Dünya, Posta ve Referans gazetelerinde ve Para Dergisi’nde köşe yazıları yazdı. Türkoğlu, son olarak EKONOMİ gazetesinde “Dün, Bugün, Yarın” köşesinde düzenli yazılarına devam ediyordu. Türkoğlu’nun EKONOMİ gazetesindeki son eseri, 100 gün aralıksız süren, Cumhuriyet Kronolojisi oldu. 1923’ten, 2023’e uzanan 100 yılda yaşanan ekonomik gelişmeler, Faruk Türkoğlu’nun kaleminden okurları ile buluştu.

Çok sayıda ekonomi kitabı yazan Türkoğlu, Sanayide Kim Kimdir ile Ansiklopedik Ekonomi ve İş Hayatı Sözlüğü gibi özel çalışmalara da imza atmıştı.

Faruk Türkoğlu’nun cenazesi bugün İstanbul Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii‘nden ikindi namazını müteakip kaldırıldı ve Büyükçekmece Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.