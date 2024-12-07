Fatih Altaylı ağladı, Ekrem İmamoğlu, ‘Vazgeçmeyeceğiz’ dedi

Gazeteci Fatih Altaylı’nın Tek Tek Bilim programının çekimleri bu hafta İstanbul Planlama Ajansı’nda (İPA) gerçekleştirildi. Beyin göçü konulu programda yurt dışına giden eğitimli insanların istatistiklerini Chicago Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Ufuk Akçiğit paylaştı.

Altaylı gözyaşlarını tutamadı, İmamoğlu da 'Vazgeçmeyeceğiz' dedi

Fatih Altaylı, yurt dışına giden eğitimli insanların fazlalığı karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Programı salonda takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaşananlara tepkisiz kalmadı. Ekrem İmamoğlu da Fatih Altaylı’nın gözyaşlarını görünce “Vazgeçmeyeceğiz” diyerek duruma tepkisini gösterdi.

Prof. Ufuk Akçiğit EKONOMİ’ye anlatmıştı

Chicago Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Ufuk Akçiğit beyin göçünün nedenlerini ve ortaya çıkan tabloyu EKONOMİ yazarı Didem Eryar Ünlü'ye anlatmıştı.

Prof. Ufuk Akçiğit, Didem Eryar Ünlü'ye “Daha fazla rekabetin, daha fazla girişimciliğin, daha fazla teknolojinin ve inovasyonun olduğu bir ortam yaratmamız gerekiyor. Gençler, “Ben eğitim alayım mı? Kariyerime yatırım yapayım mı? Tamam, yapayım ama bunun sonucunda ne olacak?” diye soruyorlar. Örneğin ABD’de, bilgisayar mühendisliği alanında eğer bir diplomanız varsa durumun ne olacağını tahmin edebiliyorsunuz. Biz ne yazık ki yüksek teknoloji üretmiyoruz. Üretmediğimiz için de zaten şirketlerimizin yüksek teknoloji açlığı ya da oraya doğru bir girişimi olmadığı için zaten o işlerde çalışacak insanlar da talep göstermiyorlar. Dolayısıyla da eğitimli insanların maaşları düşük kalıyor. Bu gençler akademide kaldıklarında da durum değişmiyor. Tek çözüm kalıyor bu insanlara, yurtdışına gitmek. Çok ciddi bir beyin göçü problemi yaşanıyor ve ne yazık ki Türkiye’deki en verimli insanlar yurtdışına gidiyor. Çünkü en verimli insanın yurtdışında iş bulabilmesi daha kolay. Sanayiye teşvik verme açısından OECD arasında en yukarlardayız. Ama bilimsel çıktı açısından, inovasyon, Ar- Ge harcamaları açısından OECD’de hem şirketler bazında hem üniversiteler bazında en sonlardayız. Demek ki kaynaklarımızı etkin kullanmıyoruz. Bunu sorgulamamız gerekiyor.” demişti.