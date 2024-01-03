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Fatih Altaylı'ya hapis cezası kararı

Gazeteci Fatih Altaylı ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezası aldı.

Haber Merkezi
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Fatih Altaylı'ya hapis cezası kararı
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Gazeteci Fatih Altaylı ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezası aldı.

T24'ün aktardığına göre, İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Gazeteci Fatih Altaylı'yı Galatasaray tribün oluşumu ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini de reddetti. 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf Mahkemesi) gönderilen karar onanırsa Altaylı hakkındaki 7 ay hapis cezası kesinleşecek.

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