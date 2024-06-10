Fatih Altaylı'ya motosiklet çarptı! Yasal yollara başvuracak
Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel Youtube kanalında kendisine bir motosikletin çarptığını açıkladı.
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Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine bir motosikletin çarptığını söyledi.
Hafta sonu geçirdiği kazayı kişisel YouTube kanalında anlatan Altaylı, kaldırımda yürürken bir motosikletin çarptığını ve yere düştüğünü söyledi.
Kaza sırasında ciddi bir yaralanma yaşamadığını belirten Altaylı, motosiklet sürücüsünün kendisine küfür ederek hızla olay yerinden uzaklaştığını belirtti.
Altaylı, yasal yollara başvuracağını söyledi.