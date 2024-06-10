TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.
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Fenerbahçe'de dün yapılan kongrede yeniden başkan seçilen Ali Koç'a tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.
Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi: “Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz.”