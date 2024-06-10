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TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Haber Merkezi
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TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı
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Fenerbahçe'de dün yapılan kongrede yeniden başkan seçilen Ali Koç'a tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi: “Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz.”

Fenerbahçe'de Ali Koç, başkanlık yarışını kazandıFenerbahçe'de Ali Koç, başkanlık yarışını kazandıSpor

 