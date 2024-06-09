Fenerbahçe'de Ali Koç, başkanlık yarışını kazandı

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı seçimli olağan genel kurulunda oy kullanma işlemi sona erdi.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurul toplantısı için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak kapıların açılmasını bekledi. Koç'un oy pusularının rengi sarı, Yıldırım'ın ise beyaz olduğu seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı vardı. Bu rakamdan aidatını yatırmayanları çıkarınca 33 bin üyenin sandığa gelmesi bekleniyordu.

Ali Koç yarışı kazandı

6 yıl önce seçimde yarıştığı Aziz Yıldırım ile yeniden rakip olan Koç, bugün oyların 16 bin 464’ünü alarak üst üste 3. seçimi kazanmayı başardı. Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı. Böylece sarı lacivertlilerde 3. Ali Koç dönemi başladı.

Ali Koç, tebrikleri kabul etmeye başladı. Fenerbahçe kongre üyeleri, Ali Koç'a "İnandık sana, güvendik sana, yüzümü kara çıkarma" tezahüratları yaptı. Daha sonra Koç, tribüne çıkarak Aziz Yıldırım’ın bulunduğu odaya gitti ve Yıldırım kendisini tebrik etti. İkili, daha sonra birlikte platforma çıkarak el ele tribünleri selamladı.

Ali Koç'tan şampiyonluk konuşması

Ali Koç'un şampiyonluk konuşmasından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde oldu:

"Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldi mi coşkulu, yeri geldi mi gergin bir kongreyi geride bıraktık. Bugün, yaklaşık 28 bin üyemiz oy kullandı. Bu bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Her yerde büyüğüz, burada da büyüklüğümüzü gösterdik.

Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz.

"Artık Fenerbahçe çağı"

Birkaç kez tekrar ettim, 'Bu yarışın bir kaybedeni olmasın, bir kazananı olsun. O da Fenerbahçe olsun.' dedim. Şimdi bunu hep beraber gerçekleştirme zamanı. Artık Fenerbahçe çağı, bugünden itibaren başlıyor.

Sizden ilk ricam, hepimizin ilk vazifesi... Artık Fenerbahçe'yi, hocasını, sporcularını, başkanını, yönetimini sosyal medyada çerez halin getirmeyelim. Buradaki bütün gücümüzü rekabete, rakiplerimize, belden aşağı vuranlara ve yıkmak istediğimiz sisteme harcayalım.

Eminim ki Riva tarafında bu akşamki sonuçlardan memnun olmayan biri vardır. Artık değişim zamanı.

Sesini yükseltenler, bize karşı güç gösterisi yapanlar çok iyi bilsinler ki, ağaçları büyüten gök gürültüleri değil yağmurlardır. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun."

Aziz Yıldırım'dan açıklama

Aziz Yıldırım açıklamasında; "Sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Ali Koç ve yanındaki arkadaşları inşallah Fenerbahçe'yi şampiyon yapar. Hepinizi seviyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biz de elimizden gelen desteği veririz." dedi.

TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Rekor oy kullanıldı

Toplamda 27 bini aşkın rekor oy kullanıldı. 2018'deki Koç-Yıldırım yarışında 21 bin oy kullanılmıştı. Koç oyunu 27, Yıldırım ise 45 numaralı sandıkta kullandı.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesi

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.