Aziz Yıldırım ile Ali Koç birlikte canlı yayına çıkacak!

Fenerbahçe'de başkanlık yarışında heyecan artıyor. Eski başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etti.

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

İki başkan adayının çıkacağı kanal belli oldu

Türkiye'nin merakla beklediği yayında Ali Koç ile Aziz Yıldırım, saat 23.00'da Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde HABERTÜRK TV'de canlı yayına çakacak.