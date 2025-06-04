Fenerbahçe'nin eski yıldızından çarpıcı iddia: Oyuncuların yüzde 90'ı Mourinho ile devam etmek istemiyor

Fenerbahçe'de çalkantılı günler yaşanıyor. Başkan Ali Koç'a karşı imza kampanyası devam ederken, takım içinde de tam bir huzursuzluk hakim.

Ali Koç'un, hayal kırıklığı ile sonuçlanan sezonun ardından Teknik Direktör Jose Mourinho ile yola devam edeceklerini açıklaması bazı futbolcuların tadını kaçırdı.

Sözcü'nün haberine göre, Portekizli hoca ile yıldızı barışmayan Levent, Cenk, İrfan Can, İsmail ve Djiku'nun, Mourinho ile devam edilirse ayrılma isteğini yönetime ilettiği öğrenildi. Ayrıca Talisca ve Fred'in de teknik heyetin oynattığı sistemden rahatsız olduğu ileri sürüldü. Bu iddiaları güçlendiren açıklamayı Elvir Baljiç yaptı.

Baljiç'ten Mourinho iddiası

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, oyuncuların Jose Mourinho'yu sevmediğini öne sürdü. Baljiç, "Kredisi kalmadı. Sevgi ve saygı varsa futbolcu teknik direktör için de oynar. Galatasaraylı futbolcuların yüzde 99'u Okan Buruk'u seviyor. Fenerbahçeli oyuncuların yüzde 90'ı Mourinho ile devam etmek istemiyor" diye konuştu.