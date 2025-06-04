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İran’da acı kayıp: Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti

Spor Toto Bisiklet Takımı'nın 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun, İran'da katıldığı yarışta geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Haber Merkezi
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İran’da acı kayıp: Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
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Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Mustafa Ayyorkun'un İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour of Iran yarışının 5. etabında yaşanan bir kazada ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Türk bisikletinin genç ve gelecek vadeden isimlerinden biri olan Mustafa Ayyorkun'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Spor Toto Bisiklet Takımı'na, tüm bisiklet camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" görüşlerine yer verildi.

"Çok üzgünüz Mustafa Ayyorkun, Türk bisikleti için büyük bir değerdi"
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yaşanan acı olayla alakalı şu ifadeleri kullandı:

“Yarış sırasında meydana gelen kazanın hemen ardından Gençlik ve Spor Bakanlığımız, T.C. Tahran Büyükelçiliğimiz, Tebriz Konsolosluğumuz ve İranlı yetkililerle yakın temas halinde olduk. Cumartesi gününden bu yana süreci yakından ve titizlikle takip ettik.

Hastaneden sporcumuzun boynunda çatlak olduğu ve üç gün kontrol altında tutulacağı bilgisini almıştık. Sağlık durumu olumlu seyrediyordu. Ancak dün gece gelen ani vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Çok üzgünüz. Mustafa Ayyorkun, Türk bisikleti için büyük bir değerdi.”

Bakan Bak'tan taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Spor Toto Bisiklet Takımı Sporcusu Mustafa Ayyorkun için taziyede bulundu.

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İran’ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour Of Iran yarışında geçirdiği elim kaza sonucu ağır yaralanan Spor Toto Bisiklet Takımı Sporcusu Mustafa Ayyorkun’un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Genç yaşta vefat eden milli sporcumuza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Spor Toto Bisiklet Takımı’na ve bisiklet camiasına başsağlığı diliyorum.”

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