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Galatasaray'da Okan Buruk'a ödenecek ücret belli oldu

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile imzalanan 2 yıllık yeni sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Haber Merkezi
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Galatasaray'da Okan Buruk'a ödenecek ücret belli oldu
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Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada teknik direktör Okan Buruk'un sözleşme detaylarını duyurdu.

2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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