Galatasaray'da Okan Buruk'a ödenecek ücret belli oldu
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile imzalanan 2 yıllık yeni sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada teknik direktör Okan Buruk'un sözleşme detaylarını duyurdu.
2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir." ifadeleri kullanıldı.