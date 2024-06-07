Galatasaray'da Okan Buruk imzayı attı, Mourinho sorusuna yanıt verdi

Okan Buruk için düzenlenen imza töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, başkan Dursun Özbek'in katılımıyla saat 11.00'de başladı.

Sözleşmesi uzatılan Okan Buruk, düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada "Hedefimiz 25. şampiyonluk, 5. yıldız. Galatasaray'ın hedefleri, hayalleri bitmiyor. Başarıyla mutlu olan camiayız, bunun peşinden koşacağız" dedi.

Okan Buruk'tan Jose Mourinho yorumu

Buruk, Fenerbahçe'de teknik direktörlük için imza atan Jose Mourinho sorusuna ise esprili bir yanıt verdi.

Okan Buruk, "Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinde bir katkınız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu "Ben yoktum görüşmelerde (gülerek). O yüzden payım yok" diyerek yanıtladı.

Trendyol Süper Lig'de takımını 2 sezon üst üste şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'yı da bir kez kazandı.