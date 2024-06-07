Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

Uzun yıllar futbol maçlarını sunan ve yorumlar yapan Sözcü Gazetesi yazarı Ercan Taner, iki başkan adayı arasındaki başkanlık yarışını değerlendirdi. Kongrede yaşanabilecekler ve iki adayın başkan seçilme ihtimaline ilişkin görüşlerini paylaşan Taner, son konuşmaların kongre üyeleri açısından belirleyici olabileceğine değindi.

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak seçimde, 8 Haziran günü iki başkan adayı konuşmalarını gerçekleştirecek ve ardından, 9 Haziran Pazar günü oy verme ve oy sayma işlemleri yapılarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı belirlenecek.

Ercan Taner'in, Fenerbahçe'deki tarihi seçimle ilgili yorumları, şu şekilde:

"Koç mu, Yıldırım mı, kongre üyeleri karar verecek. Biraz geriye gidelim. Bundan 1,5 ay önce sorsanız, Aziz Yıldırım seçimi kazanır diyebilirdim. Çünkü işler iyi gitmiyordu. Fenerbahçe şampiyonluk iddiasından kopmuştu. Ama her şey, Galatasaray maçının kazanılmasından sonra başladı."

Bu cümle ağzından çıktı

"O maçtan sonra da, Aziz Yıldırım'ın 'Jose Mourinho ile anlaşacağız' açıklaması dikkat çekmişti. Ben de kendi kendime diyordum ki, avantajı yakalamış durumda. Sayın Ali Koç'un, 'Bizi şampiyon yaptırmazlar' sözü, Aziz Yıldırım bunu kullanıyor. Şampiyon yaptırmayacaklarsa, niye başkan adayı oldun diyor. Ali KOç da buna karşılık, bunun söylem olduğunu vurguluyor. Ama bu cümle ağızdan çıktı. Size rakip olanlar bu cümleyi kullanır."

Ali Koç rüzgarı arkasına aldı

"Ondan sonraki dönemde Mourinho söylemi Aziz Yıldırım'dan çıkıyor. Ama Mourinho'yu Türkiye'ye getiren, sözleşmeyi imzalayan, taraftarı imza törenine davet eden Ali Koç rüzgarı arkasına aldı. Şu andaki görüntü böyle. Fakat az önce söylediğim söz, 'Bizi şampiyon yaptırmak istemiyorlar'. Bu söz kongre üyelerini ne açıdan etkiledi?"

Enteresan bir yere gidiyor

"Ali Koç'un açıklamalarına bakıldığında, Aziz Yıldırım dönemindeki borçlanmanın kulübü ne kadar zor duruma soktuğunu, bunu düzeltmek için uğraşıldığını, işlerin normale döndüğünü, Mourinho ile birlikte öyle bir takım kurulacak ki, şampiyon olur muyuz, olmaz mıyız sözünün söylenmeyeceği bir kadroyla sahaya çıkılacağını; aynı şekilde Aziz Yıldırım'ın da, 'ben şampiyon olacağım, olmazsam 1 sene sonra görevi bırakacağım' açıklamaları, enteresan bir yere götürüyor bizleri."

Geçen sezon gibi olmaz

"Şampiyonluk için yazılı kağıt bile imzalanmaz. Galatasaray 2 yıl şampiyon olmuş. Bazı futbolcularla takviye yapılırsa yine şampiyonluğa oynayabilir. Van Bronckhorst ile anlaşmış Beşiktaş, yeni bir döneme başlıyor, yeni oyuncular alacak. Teknik direktörü belli Trabzonspor, yeni oyuncular alacak. Hiçbir sezon geçen sezon ki gibi olmaz. Futbolun bu geleneğidir."

"Jose Mourinho'nun tecrübesi çok önemli. Fakat futbolda şu da önemli; iki yıl üst üste olmuş Galatasaray. Beşiktaş üç yıldız şampiyonluğa hasret ve kadro kurmak isteyecek. Bunun bir garantisi yok. Kongre üyeleri karar verecek. Başkanlar ve yöneticiler açıklamalar yaptılar. İki tarafta kuvvetli yöneticiler var. Ali Koç'un listesinde Acun Ilıcalı, Hulusi Belgü var. Aziz Yıldırım'da, Mithat Yenigün, Mahmut Uslu gibi deneyimli isimler var. Nihat Özbağı var ki, bu stadın yapılmasında çok emeği geçmiştir. Yeni stat projesini de belirtiyor Aziz Yıldırım. Ben çekişmeye doğru gidecek gibi bir hisse kapılmaya başladım."

Kongrede gerginlik olmaz

"İki taraf da iddialı. Başkanların yapacağı son konuşmalar çok önemlidir. Motive edici, vaatlerin kabul edilebilir olduğuna kim inandırırsa, seçimi o kazanacak. Şu ana kadar da o vaatler konuşuldu."

"Kulüplerimizde yapılan kongrelerde gerginlik çok fazla olmaz. Bu yüzden kongre öncesinde stres arttı, gerilim arttı, fakat taraflar itidale doğru giden cümleler kurmaya başladılar. Ben büyük problemlerin yaşanacağını hiç sanmıyorum."