Ali Koç: Fenerbahçe tarihinin rüya takımını, en gurur duyacağınız takımını kuracağız

Fenerbahçe Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adaylarından Ali Koç kongre üyeleriyle buluştu.

Ali Koç buradaki konuşmasında şunları söyledi:

"Geldiğimizde bir haftada 17 milyon Euro hemen ödememiz gereken rakam vardı. Kadro değerimiz rakiplerimizin altındaydı ve 612 milyon Euro borcumuz vardı. 2018'de göreve geldiğimizde Sayın Aziz Yıldırım kendi ifadesiyle 'Fenerbahçe batmış' dedi. Biz o dönemde Avrupa'nın en kötü kulübüydük finansal açıdan. Biz aldığımız tabloyu size anlatmaya çalışıyoruz.

Biz geldiğimizde bu kadar kötü bir tablo bulacağımızı beklemiyorduk. 'Bu kulübü bakkal gibi yönetiyorum' diyordu Aziz Yıldırım, bakkal bile daha iyi yönetiliyordu bizim kulübümüzden. Hala hiçbir ekonomik sorunumuz olmadığını size inandırmaya çalışıyorlar. Şu an nereye geldik? Gelirlerinde hiçbir temlik olmayan, 612 milyon euro'luk borcunu 307'ye düşüren bir konuma geldik" şeklinde konuştu.

Finansal prangalarımızı attık

Sözlerine devam eden Koç, "Sanki her şey çok güzelmiş gibi tam da pandeminin ortasında hükümetimiz vergileri yüzde 15'ten 40'a yükseltti. Bunu da yönetmek zorunda kaldık. İki tane ana sponsorumuzun, kulüp dışında sebepler sebebiyle anlaşmaları sonlandırıldı. Bu sene de ilk kez kulüp gelirlerinin yüzde 50'si Bankalar Birliği'ne gitmekte. Tüm bu olumsuz sebeplere rağmen finansal açıdan gemiyi doğru istikamete çevirdik. Artık gururla söylüyorum ki finansal prangalarımızı attık. Bitti mi? Hayır, daha çok yolumuz var. Bugün Fenerbahçe'ye aday olmak çok kolay. Keşke biz 1 sene geç aday olsaydık, çok farklı bir tablo olacaktı. Onlar aslında o gün kaybederek 'Kral çıplak' durumundan kurtuldular" dedi.

"Kadro önümüzdeki sene bundan daha da iyi olacak!"

Gelecek sezonun kadro planlaması hakkında konuşan Koç, "Engellerden kurtulduğumuzda kurduğumuz kadroyu gördünüz. Geçen sene de fena değildi ama önümüzdeki sene bundan daha da iyi olacak!" ifadelerini kullandı.

"Zannettim ki ortalık ayağa kalkacak, 2 gün konuşuldu unutuldu"

Koç, "Tarihimizin en güçlü ve en değerli kadrolarından birini kurduk. Sayın Aziz Yıldırım buna katılmıyor, geçmişten isimler sayıyor, bir şey demiyoruz. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık döneminde 90 puan aşılmamıştı, bu sene aşıldı. Kadromuzu başarılı bulmayabilirsiniz şampiyon olamadığımız için. Biz herkesi yendik ama sistemi yenemedik. Biz sezon başında herkese 3-5 atarken rakibimiz zorla tek farkla kazandı. O maçlarda ne kadar ittirildiklerini hatırlayın. Evet açıldılar sezon sonunda. Sızdırılan hakem görüntüsünü hatırlayın, 'Niye verdin o penaltıyı?' dendiğinde 'Baskı vardı' diyor. Dürüst bir insan sızdırmış o videoyu Allah razı olsun. Ben zannettim ki ortalık ayağa kalkacak, 2 gün konuşuldu unutuldu" dedi.

"Daha iyi sponsorlar getirecekmiş, o zaman niye getirmedin?"

Ali Koç, "Sayın Aziz Yıldırım pişkin pişkin 'Koçspor' diyor. Koç Grubu'nun tablodaki yeri yüzde 35-40 civarında. Daha iyi sponsorlar getirecekmiş, o zaman niye getirmedin? Maddi fedakarlıklarımızı bir kez duydunuz mu bizden? Tek duyduğunuz 'Bir kuruş alacağımız yoktur' oldu" açıklamasını yaptı.

"Bazı rakiplerimiz gibi gizli sponsorlar olmayacak"

Ali Koç, "Jose Mourinho’nun bütçesine çok büyük sponsorlar çıkacak. Transfer bütçesine de çok büyük iş adamları sponsor olacak. Bazı rakiplerimiz gibi gizli sponsorlar olmayacak, bu projeye gönül veren iş adamları destek verecek" diye konuştu.

"Fenerbahçe tarihinin rüya takımını kuracağız"

Transfer vaadinde bulunan Ali Koç, "Yapacağımız takviyelerle Fenerbahçe tarihinin rüya takımını kuracağız. Bu takım şampiyon olacak!" ifadelerini kullandı.

"Mendes ile ne dertleri var diye araştırdık meğer adama borç takmışlar"

Koç, sözlerinin devamında şunları kaydetti: "Hayal tüccarlığı yapmadığımızı bu sene kurduğumuz kadrodan gördünüz, Jose Mourinho hamlemizden gördünüz. Size şunu söylüyorum; çok daha net göreceksiniz. Dünyada gelmiş geçmiş en iyi 5 hocadan biri, lider, 'Winner' bir isim. Sayın Acun Ilıcalı'nın söylediği gibi şimdiden ailemizden biri oldu. Mourinho transferi sadece rakiplerin değil, Aziz Yıldırım'ın da dengesini bozmuş olacak ki son söylemleri kabul edilebilir değil. 'Açıktan menajere para' verdi diyor, kabul etmiyor böyle bir hocanın bizi tercih edebilmesini. Diğer yöneticisi de 'Biz biliriz o menajeri' diyor. Araştırdık ne dertleri var Jorge Mendes ile diye. Meğerse adama borç takmışlar Bruno Alves transferinde, biz ödemişiz. İş o kadar çirkinleşti ki... İrfan Can'ı SPK'ya şikayet edeceğini söylüyor, kulübe tehdit. '150 milyon Euro vermediyse dava edeceğim' diyor, bana tehdit. 'Seni taraftarla göndereceğim' diyor, bana tehdit. Sonra da 'Kim engelliyor şampiyonluğu?' diyor"

"Olduğu zaman açıklarız"

Ali Koç, "Sizce biz bilmiyor muyuz hepinizi heyecanlandıracak 2-3 isim ortaya atmayı? Bazen bu yapılıyor biliyor musunuz? Para veriyorsunuz futbolcuya, adam yolluyorsunuz, fotoğraf çektiriyorsunuz. Sonra 'Bu transfer olacak mı?' diye haberler başlıyor. Biz bilmiyor muyuz İngiltere'ye Almanya'ya gidip uluslararası haber organizasyonlarına gidip haber yaptırmayı? Biz öyle şeyler yapmayız. Olduğu zaman açıklarız" açıklamasını yaptı.

"Hatalarımızı yaptık ama bitti artık"

Ali Koç, "Şampiyonlar Ligi finalinde 3 cümle konuştu hocamız, en çok konuşulan kulüp olduk. Taraftarımız bize inansın, hatalarımızı yaptık ama bitti artık. Beni en çok sevindirecek şey şampiyonluklar olmayacak, sizin 'İyi ki arkasında durmuşuz' diyecek olmanız olacak" şeklinde konuştu.