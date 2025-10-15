Fatih Erbakan’ın "İmralı ile Bahçeli görüşsün" çağrısına MHP’den tepki: Sorumsuz ve seviyesiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda İmralı’da teröristbaşı Abdullah Öcalan’la yapılması gündeme gelen görüşmelere tepki gösterdi.

Erbakan, olası bir görüşmeyi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapması önerisinde bulunarak, "Madem Öcalan Meclis’e gelemiyor, o zaman onu Meclis’e davet eden Sayın Bahçeli İmralı’ya onun yanına gitsin" dedi.

Eğer Abdullah Öcalan’la bir görüşme yapılacaksa, bunu bizzat Sayın Devlet Bahçeli yapsın. pic.twitter.com/fvolZNDL31 — Dr. Fatih Erbakan (@erbakanfatih) October 14, 2025

Erbakan'ın sözlerine MHP'nin komisyonu üyesi ve Tokat Milletvekili olan Yücel Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Erbakan’ın soyadını taşımaktan başka 'siyasi bir vasfı' yok"

Bulut, Erbakan'ın ifadelerini "sorumsuz ve seviyesiz" olduğunu söyleyerek kınadı. Fatih Erbakan'a yönelik babası Necmettin Erbakan’ın soyadını taşımaktan başka "siyasi bir vasfı" olmadığını söyleyen MHP'li Yücel, şöyle devam etti:

"Merhum Erbakan terör sorununun çözümünü ve Terörsüz Türkiye’nin inşaasını yürekten istiyordu.

Bu konuda Başbakanlığı döneminde ciddi riskler üstlenmiş fakat kısa süren Başbakanlığı ve üzerinde kurulmak istenen küresel tahakküm çabaları, terör sorununu çözmesine imkan tanımamış, 28 Şubat darbe girişimiyle iktidardan uzaklaştırılmıştı.

Öyle ki; Henüz 1993’te Refah Partisi 4. Büyük Kongresi’ni açış konuşmasında dahi Kürt sorununu ele alarak şunları ifade etmişti; 'Sorarım size, asırlar boyu tek vücut olarak yaşadığımız halde, ne oldu da bu husumet ortaya çıktı?

Niçin bu kanlar akıyor? Kürt meselesi için her çözüm şekli konuşulabilir. Esasında meselenin bunca içinden çıkılamaz hale gelmesinin sebeplerinden biri, bu konunun bir tabu gibi her türlü tartışmanın dışında tutulmasıdır.

Bu sebeplerden dolayı, terörle mücadele, sadece askeri bir hareket olarak düşünülmemelidir. Bu konu, kaynağını ve sebeplerini ortadan kaldıracak çok unsurlu ve kapsamlı bir bütün olarak ele alınmalıdır.'

Sonraki yıllardaysa cezaevinde bulunan HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak’a İsmail Nacar’ı göndermiş ve de “sorunun barışçıl yollarla çözümü” konusunda HADEP’in de elini taşın altına koymasını istemişti.

"Necmettin Erbakan'ın bilgisi dışında cereyan etmiş olamazdı"

Kaldı ki dönemin Refah Partisi Milletvekili Fethullah Erbaş da PKK Kamplarına giderek Murat Karayılan tarafından karşılanmış ve PKK’nın elinde bulunan askerlerin teslim alınması için müzakere yürütmüştü.

O dönemde eleştiri konusu olmuş bu müzakere sekiz askerimizin de hayatlarını kurtarmış ve ailelerine kavuşmasına vesile olmuştu.

Babanızın partisinden bir milletvekilinin PKK kamplarına gidip görüşmeler yapması ve o sırada Şam’da bulunan Öcalan ile de telsizle görüşmeler gerçekleştirmiş olması Merhum Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın bilgisi dışında cereyan etmiş olamazdı."

"Haksız ve mesnetsiz bir ithamdır"

Fatih Erbakan'ın "babasının ideolojisini popülist çıkışlara ciro ederek siyasi istismar alanı inşa ettiğini" söyleyen MHP'li Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak şimdi ‘Yeniden’ Refah Partisini kuran şahsınız ‘Eskiden’ Refah Partisinin ortaya koyduğu ilkesel ve ideolojik mirası popülist çıkışlara ciro ederek siyasi istismar alanı inşa etmeye çalışıyorsunuz.

Bu anlayışınız, babanızın fıtratı yerine anlık siyasi fırsatı dilediğinizi; Huzurlu bir gelecek inşa edebilmek için gerekli fedakarlığı ortaya koymak yerine, Birkaç sosyal medya beğenisi ve ucuz etkileşim uğruna riyakarlığı tercih ettiğinizi göstermektedir.

Şimdi mazinizi inkar edercesine ve siyasi popülizm uğruna Terörsüz Türkiye idealini terörle müzakere yürütmek gibi ele alan tavrınız, milletimize karşı sorumsuz bir açıklama ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye ve kadrolarımıza karşı haksız ve mesnetsiz bir ithamdır."