Kişi başına düşen kredi borcu rekor kırdı: 120 bin lirayı geçti

Bireysel kredi borçları son bir yılda yüzde 48,3 artarak 5 trilyon 173 milyar liraya yaklaştı. Kişi başına düşen ortalama borç miktarı da 84 bin 981 liradan 120 bin 795 liraya çıkarak yüzde 42,1 yükseldi. Son bir yılda borçlu kişi sayısı 1,8 milyon artarak toplamda 42,8 milyona ulaştı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin ağustos ayı verileri, vatandaşların içinde bulunduğu borç bataklığını ortaya koydu. Yüksek enflasyon ve faiz ile düşük ücretlerle ayakta kalmaya çalışan vatandaşlar, kredi ve kredi kartlarına yüklendi. Toplam nakdi kredi hacmi, 21 trilyon 719 milyar TL’ye ulaştı.

Tasfiye olunacak krediler temmuz ayına göre 26 milyar TL artarak 592 milyar TL’ye dayandı. Tasfiye olunacak kredilerde son bir yılda yüzde 84 artış yaşandı. Bireysel kredilerde en büyük pay, 2 trilyon 590 milyar TL ile kredi kartlarının oldu. Kredi kartlarını 1 trilyon 253 milyar TL ile ihtiyaç kredileri izledi.

Vatandaşın kredi kartı borcu bir yıl içinde yüzde 50.7 artış gösterdi

Türkiye’de ağustos ayı itibarıyla 39.8 milyon kişi kredi kartı borçlusu olarak yaşıyor. Kişi başına düşen kredi kartı borcu da son bir yılda 43 bin 127 TL’den 65 bin 24 TL’ye yükseldi. Vatandaşın kredi kartı borcu bir yıl içinde yüzde 50.7 artış gösterdi.

Diğer yandan ticari krediler son bir yılda yüzde 40 artarak 16.5 trilyon TL oldu. Tasfiye olunacak ticari krediler ise son bir yıl içinde 231 milyar TL’den 375 milyar TL’ye yükselerek yüzde 62.3 artış gösterdi. Nefes'ten Nisa Yıldırım'ın haberine göre sektörel bazda nakdi kredilerde, kredi borcu yüzde 48 ile en çok artan tarım, avcılık, ormancılık ve inşaat sektörleri oldu. Geri ödenemeyen kredi oranı en yüksek olan sektör yüzde 4.5 ile inşaat oldu.

Kişi başına düşen KMH borcu 20 bin 938 TL’ye çıktı

Nakitte zora düşen milyonların yöneldiği Kredili Mevduat Hesapları (KMH) da patladı. KMH kullanıcı sayısı 31 milyon kişiye ulaşırken, KMH bakiyesi de 648 milyar TL oldu. KMH bakiyesi son bir yılda yüzde 89 arttı. Kişi başına düşen KMH borcu 20 bin 938 TL’ye çıkarak asgari ücrete yaklaştı.

Merkez Bankası politika faizini düşürse de bankaların kredi faizlerini çok da düşürmemesi nedeniyle ihtiyaç kredisi kullanan kişi sayısı son bir yılda 2 milyon kişi azalarak 10.3 milyon oldu. Fakat tasfiye olunacak ihtiyaç kredisi oranı bir yılda yüzde 3.8’den yüzde 5.5’e çıktı. İhtiyaç kredisi borçlusu insanların ortalama borç tutarı ise 121 bin 527 TL oldu. İhtiyaç kredisi borçlarının ortalama tutarı bir yılda yüzde 58 arttı.