Fatih Portakal'dan ekranlara veda etme kararı! Sebebini açıkladı

Fatih Portakal, YouTube kanalındaki yayınlarına son verdiğini, Sözcü TV'deki görevinden de Haziran ayında ayrılacağını açıkladı. Kararını YouTube yayında açıklayan Fatih Portakal, "Pazartesi'den itibaren YouTube kanalımda yayınlarıma son veriyorum. Artık YouTube yayını yapmayacağım. Yani süreli ya da süresiz bilmiyorum açıkçası. Çünkü Haziran'dan sonra da tamamen emekli olmayı düşünüyorum. Sözcü TV'yi de bırakmayı düşünüyorum çünkü" diye konuştu.

"Beni ruhsal açıdan etkilediğini düşünüyorum"

"Artık 57 yaşına da geldim, bu yaştan sonra tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum" diyen Portakal, "YouTube'da sıkılıyor muyum, hayır sıkılmıyorum ama sabah da akşam da aynı şeyleri söylediğim için kendimi çok tekrar düşürdüğümü ve o tekrarın da beni ruhsal açıdan etkilediğini düşünüyorum. Pazartesi'den itibaren artık bu saatlerde başka yayınlar izleyebilirsiniz. Yayınlarıma son veriyorum ve yapmayı da düşünmüyorum. Böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı.

"İzmir'deki hayatıma geri döneceğim"

İzmir'de yaşayacağını belirten Portakal, "Kararlarını çok çabuk alabilen bir insanım. Sağlık taramasından geçtikten sonrada güzel çıktım. O zaman kendimi bu kadar yıpratmaya da yormaya da gerek yok dedim. Çünkü fiziken de ruhen de yoruyor. Bir aynı şeyleri tekrar ediyorum sabah ve akşam. Noktayı bu şekilde koyduk YouTube'da. Haziran'da da zaten televizyonu bırakacağım. Netim bu konuda da. Yeter artık diyorum, benim için de haber sunma süresinin bittiğini düşünüyorum. İzmir'de yaşayan bir insandım, İzmir'deki hayatıma geri döneceğim." dedi.