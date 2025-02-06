  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Fatih Portakal'dan ekranlara veda etme kararı! Sebebini açıkladı
Takip Et

Fatih Portakal'dan ekranlara veda etme kararı! Sebebini açıkladı

Sunucu Fatih Portakal, YouTube kanalındaki yayınlarına son verip, Haziran ayında Sözcü TV'deki görevinden ayrılacağını ve emekli olmayı planladığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fatih Portakal'dan ekranlara veda etme kararı! Sebebini açıkladı
Takip Et

Fatih Portakal, YouTube kanalındaki yayınlarına son verdiğini, Sözcü TV'deki görevinden de Haziran ayında ayrılacağını açıkladı. Kararını YouTube yayında açıklayan Fatih Portakal, "Pazartesi'den itibaren YouTube kanalımda yayınlarıma son veriyorum. Artık YouTube yayını yapmayacağım. Yani süreli ya da süresiz bilmiyorum açıkçası. Çünkü Haziran'dan sonra da tamamen emekli olmayı düşünüyorum. Sözcü TV'yi de bırakmayı düşünüyorum çünkü" diye konuştu.

"Beni ruhsal açıdan etkilediğini düşünüyorum"

"Artık 57 yaşına da geldim, bu yaştan sonra tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum" diyen Portakal, "YouTube'da sıkılıyor muyum, hayır sıkılmıyorum ama sabah da akşam da aynı şeyleri söylediğim için kendimi çok tekrar düşürdüğümü ve o tekrarın da beni ruhsal açıdan etkilediğini düşünüyorum. Pazartesi'den itibaren artık bu saatlerde başka yayınlar izleyebilirsiniz. Yayınlarıma son veriyorum ve yapmayı da düşünmüyorum. Böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı.

"İzmir'deki hayatıma geri döneceğim"

İzmir'de yaşayacağını belirten Portakal, "Kararlarını çok çabuk alabilen bir insanım. Sağlık taramasından geçtikten sonrada güzel çıktım. O zaman kendimi bu kadar yıpratmaya da yormaya da gerek yok dedim. Çünkü fiziken de ruhen de yoruyor. Bir aynı şeyleri tekrar ediyorum sabah ve akşam. Noktayı bu şekilde koyduk YouTube'da. Haziran'da da zaten televizyonu bırakacağım. Netim bu konuda da. Yeter artık diyorum, benim için de haber sunma süresinin bittiğini düşünüyorum. İzmir'de yaşayan bir insandım, İzmir'deki hayatıma geri döneceğim." dedi. 

Valilikler peş peşe duyurdu: 7 Şubat cuma günü okullar tatil edildi! Yarın okullar tatil mi?Valilikler peş peşe duyurdu: 7 Şubat cuma günü okullar tatil edildi! Yarın okullar tatil mi?Eğitim

 

Devlet Bahçeli kalp ameliyatı oldu! İşte sağlık durumu...Devlet Bahçeli kalp ameliyatı oldu! İşte sağlık durumu...Gündem

 

Gündem
Devlet Bahçeli kalp ameliyatı oldu! İşte sağlık durumu...
Devlet Bahçeli kalp ameliyatı oldu! İşte sağlık durumu...
Menajer Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı
Menajer Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kış şartlarına karşı ekipler hazır bekletiliyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kış şartlarına karşı ekipler hazır bekletiliyor
DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları tahliye edildi
DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları tahliye edildi
Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü
Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü
Trabzonsporlu eski futbolcu Yattara, İmamoğlu'ndan iş istedi
Trabzonsporlu eski futbolcu Yattara, İmamoğlu'ndan iş istedi