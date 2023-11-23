Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera... Seçil Erzan olayında kim ne kadar dolandırıldı?

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



İddianameyi hazırlayan savcılık ‘nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik’ suçlarından 226 yıl hapis cezası istedi.



Erzan, hakkındaki suçlamaları reddetti. Erzan savunmasında, "Batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım. Dolandırıcı olsaydım bu gemi batardı, ben de kurtulurdum. Çözüm planım ise yatırımları satarak mağdur ettiğim insanlara ödemekti. Planım buydu. Kazandırırken Seçil’dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum" dedi.

Arda Turan 33 milyon TL kredi çekmiş

Arda Turan ve Emre Belözoğlu ise kandırıldıklarını, birikimlerini kaybettiklerini anlattı.



Turan savcılığa verdiği dilekçede, "En son fonda çok sıkışma var diyerek beni o kadar çok sık aradı ki 33 milyon TL Denizbank’tan kredi çektim. Bunu da elden Erzan’a verdim. Toplamda 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para verdim. Kendisi de bana 6 milyon 400 bin dolar geri ödedi ancak kalan parayı ödemedi" ifadelerine yer verdi.

Kim ne kadar dolandırıldı?

* Arda Turan: 7 milyon 500 bin dolar

* Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar

* Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar

* Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar

* Emrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar

* Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar

* Bülent -İnci Çeviker: 2 milyon 198 bin dolar

* Burhan Taşpolat-Evrim Pınar Güzel: 1 milyon 416 bin dolar ve 1 milyon 500 bin TL

* İsmail İbrahim Çağlar: 2 milyon 910 bin dolar

*Musa Mert Çetin: 75 bin dolar

*Ömer Kahraman: 940 bin dolar ve 5 milyon 884 bin TL

*İbrahim Kocabaldır: 140 bin dolar

*Uğur-Nurettin Gözaçan: 500 bin dolar

*Nuray Şengüller: 312 bin dolar