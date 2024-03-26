Fatih Terim’in kızı Buse Terim 10 yıllık evliliğini bitiriyor

Sosyal medya fenomeni Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı, 2014'te dünya evine girmişti. İki kızları olan ünlü çiftin ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı.

Çift, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirecek. Buse Terim’in ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası bugün saat 10.15’te İstanbul 3. Aile Mahkemesi’nde görülecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, geçen aylarda sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı’nın ayrılacakları iddia edilmiş ancak daha sonra çift evliliklerine bir şans daha vermişlerdi.