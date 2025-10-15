  1. Ekonomim
  3. Fatih Ürek kalp krizi geçirdi: Yoğun bakıma alındı! Hastaneden açıklama: Kalbi durdu, 20 dakika kalp masajı yapıldı
59 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Fatih Ürek'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Uzun bir süredir sağlık problemleri yaşadığı bilinen sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi.  Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ünlü şarkıcı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ürek'in sağlık durumuna ilişkin "Kalp krizi geçiren Fatih Ürek hastaneye kaldırıldı. Ürek şu an yoğun bakımda..." ifadelerini kullandı. 

Hastaneden açıklama

Yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır. Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Kendisine acil şifalar diliyor, tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

