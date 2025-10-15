İddia: Teröristbaşı Öcalan, Neçirvan Barzani’ye mektup yazdı ve çözüm sürecine liderlik etmesini istedi
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani’ye mektup yazarak, süreçte öncü rol üstlenmesini istedi. Al Monitor’un haberine göre teröristbaşı, Barzani’ye gönderdiği mektubunda çözüm sürecine liderlik etmesini talep etti.
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi’nden gönderdiği mektupta, Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani’ye “demokratik temellere dayalı kalıcı bir çözüm” çağrısında bulundu.
Al-Monitor’den Amberin Zaman’ın haberine göre teröristbaşı Öcalan, mektubunda sürecin yalnızca Türkiye’yi değil, Irak Kürdistan Bölgesi’ni de yakından ilgilendirdiğini belirtti. “Bu süreçte sizin de liderlik üstlenmeniz büyük önem taşıyor” diyen teröristbaşı Öcalan, barış görüşmelerine katkı talep etti.
"Erdoğan-Barzani görüşmesiyle eş zamanlı"
Mektubun, Barzani’nin 7 Ekim’de Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin hemen ardından ulaştırıldığı bildirildi.
Al-Monitor’a konuşan üst düzey bir Kürt yetkili, görüşmede “Neçirvan Barzani’nin Erdoğan’dan PKK’lıların dağlarından Türkiye’ye dönmesine olanak tanıyacak yasal bir düzenlemenin hızlandırılması amacıyla nüfuzunu kullanmasını istediğini” aktardı.