Fatih Erbakan: Madem Öcalan Meclis’e gelemiyor, o zaman Bahçeli İmralı’ya gitsin

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "Eğer Abdullah Öcalan’la bir görüşme yapılacaksa bunu bizzat Sayın Devlet Bahçeli yapsın. Sayın Bahçeli bütün bu süreci başlatan ve Öcalan’la görüşülmesi gerektiğini ifade eden, 'Öcalan’ın görüşleri çok önemlidir' diyen bir kimse olarak İmralı’ya gitsin ve Öcalan’la baş başa görüşsün" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adıyla oluşturulan Terörsüz Türkiye komisyonu kapsamında, İmralı’da teröristbaşı Abdullah Öcalan’la yapılması gündeme gelen görüşmelere tepki gösterdi.

Parti genel merkezinde açıklama yapan Erbakan, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılacak olası bir görüşmeyi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapması önerisinde bulundu.

Fatih Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere milletimize büyük acılar yaşatan terör sorununun çözülmesi için TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oluşturuldu. Bu komisyondan bir heyetin İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüşmesi konusu ise uzun zamandır gündemi meşgul ediyor.

Biz Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki; TBMM’yi temsil eden bu komisyonun İmralı’ya gitmesi doğru değildir.

Eğer Abdullah Öcalan’la bir görüşme yapılacaksa bunu bizzat Sayın Devlet Bahçeli yapsın. Sayın Bahçeli bütün bu süreci başlatan ve Öcalan’la görüşülmesi gerektiğini ifade eden, Öcalan’ın görüşleri çok önemlidir diyen bir kimse olarak İmralı’ya gitsin ve Öcalan’la baş başa görüşsün.

Madem Öcalan Meclis’e gelemiyor, o zaman onu Meclis’e davet eden Sayın Bahçeli İmralı’ya onun yanına gitsin. Sonrasında da kendisi gelip komisyonu bilgilendirsin."

