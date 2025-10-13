  1. Ekonomim
  Bülent Arınç: Risk alınmazsa başarı da gelmez, gerekirse İmralı'ya ben gider, Öcalan'la görüşürüm
Bülent Arınç: Risk alınmazsa başarı da gelmez, gerekirse İmralı’ya ben gider, Öcalan’la görüşürüm

AK Parti kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında genel af, umut hakkı ve İmralı’ya olası bir ziyaret konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bülent Arınç: Risk alınmazsa başarı da gelmez, gerekirse İmralı’ya ben gider, Öcalan’la görüşürüm
AK Parti'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç verdiği röportajda "Başarı için risk almak gerekir. Eğer kimse bu konuda gönüllü olmazsa, gerekirse İmralı’ya ben gider, Öcalan’la görüşürüm" mesajını verdi.

"Çünkü adaletin geciktiği yerde devletin merhameti konuşmalıdır"

Arınç, toplumsal barışın sağlanması için cesur ve somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, “Yargıdaki hak ihlallerini, toplumsal huzursuzluğu ve cezaevlerindeki tıkanıklığı giderebilecek tek adım, kapsamı belirli ve adil bir genel af düzenlemesidir. Bu sadece hukukî değil, insanî bir zorunluluktur. Çünkü adaletin geciktiği yerde devletin merhameti konuşmalıdır” ifadelerini kullandı.

"Öcalan da diğer mahkûmlar gibi umut hakkı kategorisinde değerlendirilebilir”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Umut hakkı” kavramına da değinen Arınç, “Bu uygulama, tüm müebbet hapis mahkûmlarının belli bir süre sonra yeniden değerlendirilebilmesini öngörür. Bu kapsamda Öcalan da diğer mahkûmlar gibi bu hak kategorisinde değerlendirilebilir” dedi.

"Öcalan’ın İmralı’da doğrudan dinlenmesi gerekir"

Arınç, “Eğer Meclis’in oluşturduğu komisyon süreci sağlıklı yürütmek istiyorsa, Abdullah Öcalan’ın İmralı’da doğrudan dinlenmesi gerekir. Bu görüşme, sürecin ahlaki ve siyasi sorumluluğunu taşıyan kurumların nezaretinde yapılmalıdır” diye konuştu.

Arınç, bu ziyaretin milletvekilleri veya toplumda güven kazanmış tarafsız kişilerden oluşan bir heyetle gerçekleştirilebileceğini belirterek, “Risk alınmazsa başarı da gelmez. Eğer kimse bu konuda gönüllü olmazsa, gerekirse İmralı’ya ben gider, Öcalan’la görüşürüm” dedi.

Arınç, görüşmenin sonuçlarının da şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade ederek, “Bu ülke susarak değil; konuşarak, yüzleşerek, çözerek büyüyecek” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

