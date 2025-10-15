Milliyetçi Kongre Derneği'nin 12 Ekim'deki toplantısında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu arasındaki sıcak diyalog dikkat çekti.

Ümit Özdağ'ın "Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan'ın birbirlerine övgüler düzerek kol kola girmiş oldukları bir siyasi ortamda, biz de Müsavat Başkan'la birlikte kahve içeriz" sözlerine Dervişoğlu "Biz zaten hiç ayrılmadık, biriz beraberiz" yanıtı verdi.

Bu diyalog siyasi kulislerde "İttifak, birleşme sinyali mi?" sorularını da beraberinde getirdi.

Peki İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti: Yeni "milliyetçi blok" mümkün mü? BBC Türkçe'den Ayşe Sayın derledi.

"Bizi dar alana sıkıştırmak istiyorlar" diyen İYİ Parti, partiden kopan isimlerin kurduğu Zafer Partisi ve Anahtar Parti ile ittifaka şimdilik mesafeli.

2023 seçimlerinden yenilgiyle çıkan muhalefet ittifakı dağıldı, ancak muhalefet partilerine yönelik yürütülen soruşturmalar ve tutuklamalar bir "dayanışma" cephesini de oluşturdu.

Bunun ilerleyen süreçte bir muhalefet partileri ittifakına dönüşüp dönüşmeyeceği henüz netleşmiş değil.

Bünyesinden Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi ve Yavuz Ağıralioğlu'nun kurduğu Anahtar Parti çıkan İYİ Parti'nin 2023 seçimlerinde başlayan kan kaybı, 2024 yerel seçimlerinde de sürdü.

Oy oranı yüzde 10'lardan yüzde 4'lere geriledi.

Meral Akşener'in genel başkanlığı bırakması ile görevi devralan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığındaki İYİ Parti ise oy oranını artırmak için çıkış arıyor.

Yeni çözüm sürecine karşı çıkan ve Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üye vermeyen İYİ Parti sürece karşı olanların oylarına talip.

Özdağ ve Ağıralioğlu'nun kurduğu partiler de süreç karşıtı tutumları ile aynı tabana hitap ediyor. Bu durumun "muhalif milliyetçi sağın" oy pastasını büyütmediğine dikkat çekiliyor.

Bir sonraki seçime tek başına girmeleri halinde baraj altında kalmaları ihtimal dahilinde olan her üç parti tabanında, "muhalif milliyetçi"lerin biraraya gelmesi veya bir seçim işbirliği yapılması talepleri dile getiriliyor.

Özdağ'dan arka arkaya hamleler

Seçime uzun süre olması nedeniyle henüz konuşulmayan olası ittifaklar konusunda son dönemde dikkat çekici çıkışlar Ümit Özdağ'dan geldi.

İYİ Parti'den önce olaylı şekilde ayrılarak Zafer Partisi'ni kuran Özdağ, Meral Akşener'in seçim yenilgisinin ardından genel başkanlık koltuğunu bıraktığı Dervişoğlu ile özellikle hakkındaki soruşturma ve tutuklanması sürecinde daha sıcak ilişkiler kurdu.

Özdağ, T24'e verdiği bir röportajda, İYİ Parti ile ittifak sorularına, "Bahçeli'yle Öcalan'ın ittifak yaptığı bir durumda bizlerin armudun sapı, üzümün çöpü diyerek bir araya gelmemek gibi bir düşüncemiz olabilir mi?" yanıtını verdi.

Özdağ, Dervişoğlu'nun da katıldığı "Milliyetçi Kongre Derneği" toplantısında da benzer görüşleri dile getirip, "Biz de Müsavat Başkan'la birlikte kahve içeriz" yanıtını verdi. Dervişoğlu'nun buna yanıt olarak "biz hiç ayrılmadık" demesi milliyetçi kanatta birleşme veya "ittifak" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Özdağ'ın ittifaka kapı aralayan girişimlerine İYİ Parti ise "mesafeli" bakıyor.

Bunun ilk sinyalini de Dervişoğlu, hafta başında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyareti sonrasında gazetecilerin soruları üzerine verdi.

Dervişoğlu, Zafer Partisi'yle olası ittifak iddialarına, "El sıkışmalar, merhabalaşmalara farklı anlamlar yüklenebiliyor. Temelde ortak düşünsek bile yöntem farklılıklarımız var" sözleriyle mesafe koydu. Ancak "cumhuriyet ortak paydası"nda da herkesle bir arada olabileceklerini vurguladı.

"Bizi dar bir alana sıkıştırmak isteyen bir kesim var"

İYİ Parti kulislerinde ittifaka mesafenin temel gerekçesi olarak, Özdağ ve Ağıralioğlu ile partiyi yol ayrımına götüren parti içi kavgalar değil, sadece "miliyetçi ittifak" ile seçimlerde başarı şansının düşük olması gösteriliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun "bütünleşik muhalefet" çağrısını anımsatan parti kurmayları bunun "muhalefetin birleşmesi" değil, "antidemokratik uygulamalar" karşısında birlikte hareket etmek anlamına geldiğine dikkat çekiyorlar.

Kendilerini "merkezde" konumlandırmak isteyen İYİ Parti'nin kulislerinde, olası ittifaklara ilişkin şu değerlendirmeler yapılıyor:

"Bizi dar bir alana sıkıştırmak isteyen bir kesim var. Bizim sadece milliyetçi sağ partilerle birleşmemizin veya ittifak yapmamızın tek başına bize de Türkiye'ye de bir faydası yok. Bunlar zaten bizden kopmuşlar. Eğer seçim işbirliği istiyorlarsa çatı belli, İYİ Parti.

İYİ Parti'nin de Türkiye'nin de önünü açacak olan ittifak modeli, merkezin sağını da solunu da kapsayan bir ittifak olur.

Mesela, Yeniden Refah Partisi'nin içinde yer aldığı bir ittifak olabilir, çünkü AKP tabanından oy alabilecek potansiyele sahip. 1991'de Başbuğ Alpaslan Türkeş, Necmettin Erbakan'la böyle bir ittifak yapmıştı ve o zamanın şartlarında başarılı da olmuştu.

Asıl tehlike, sistemin 2002'deki gibi iki partili bir sisteme gitmesi ki bu ülkede kaosa yol açar. İYİ Parti burada, 'makulün makbul adresi' rolünü üstlenebilir.

O nedenle CHP, İYİ Parti'yi aşağı çekmek, milletvekili transferi yapmak yerine, AKP'den oy olma potansiyelimizi dikkate almalı ve bu yöndeki işbirliklerinde destekleyici olmalı.

Şu anda Türkiye'nin en itibarlı anket şirketleri İYİ Parti'yi yüzde 6-7 bandında gösteriyor. İYİ Parti'nin bu yeni çözüm sürecine karşı olmasına ve komisyon masasına oturmamasının seçmende karşılığı var. Ama bu tutumumuzun karşılığı olmadığı algısı yaratmak için oy oranımızı yüzde 2-3'lerde gösteriyorlar."

Ortak aday etrafında buluşulabilir

İYİ Parti 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak önermişti ve bu görüş partide hala korunuyor.

Ancak CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği Ekrem İmamoğlu'nun açılan davalar nedeniyle seçime girebilme ihtimali her geçen gün azaldığı için İYİ Parti öncelikle bu sürecin sonuçlanmasını bekleme eğiliminde.

Eğer adaylığı önünde bir engel çıkarılmazsa, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığının, muhalefeti buluşturacağı düşünülüyor.

Dervişoğlu, Özdağ ve Ağıralioğlu arasındaki olası kişisel çekişmelerin Yavaş'ın adaylığı durumunda ortadan kalkma ihtimali yüksek görülüyor.