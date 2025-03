Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Rangers taraftarı, trafik kazasında öldü

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak İskoçya ekibi Rangers, İstanbul'a gelen bir taraftarının trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre Türkiye’ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter'a Beşiktaş’ta yolun karşısına geçerken önce bir araç çarptı daha sonra da başka bir araç üzerinden geçti. Olay yerinde yaşamını yitiren Potter’ın, otele dönerken ATM’den para çektiği ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi.

Olay, bugün sabaha karşı saat 04:30 sıralarında Beşiktaş’taki Deniz Müzesi önündeki trafik ışıklarında meydana geldi.

İskoçya temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir taraftarımızın vefat ettiğini öğrenerek büyük bir üzüntü yaşadık. Bu zor zamanda kulüpte çalışan herkesin kalbi hayatını kaybeden kişinin ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte. Bu trajik olayla ilgili olarak hem Türk hem de İngiliz yetkililerle sürekli temas halindeyiz" ifadelerine yer verildi.

