Fenerbahçe - Rangers maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, 6 Mart Perşembe günü saat 20:45'te İskoçya temsilcisi Rangers ile sahasında karşılaşacak.

Bu zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak.

Maçta VAR koltuğunda Cesar Soto Grado oturacak. AVAR'da ise Valentin Gomez görev yapacak.