Fenerbahçe yeni Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu kimdir?

Mehmet Şekip Mosturoğlu 20 Nisan 1966 yılında İstanbul doğan Türk avukat ve spor yöneticisidir. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanıdır.

20 Nisan 1966'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Eski hakem Cem Papila ile aynı dönemden mezundur.

Türkiye Futbol Federasyonunda 1997-2004 yılları arasında Haluk Ulusoy yönetiminde hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı. 2004-2006 yılları arasında Levent Bıçakçı başkanlığında Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanı olarak görev yaptı.

2006 yılında Aziz Yıldırım yönetiminde Fenerbahçe Asbaşkanı oldu.

3 Temmuz sürecinde Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu ile birlikte tutuklu yargılandı ve 8 ay hapis yattı. 1 yıl 10 ay hapis cezası aldı ancak Yargıtay 5. Ceza Dairesi, cezayı onamadı. Daha sonra beraat etti. İngilizce bilmektedir.