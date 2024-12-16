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Ferdi Tayfur'un sağlık durumu nasıl? Basın danışmanı açıkladı...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, önceki gün yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Tayfur'un son durumunu basın danışmanı açıkladı.

Haber Merkezi
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Ferdi Tayfur'un sağlık durumu nasıl? Basın danışmanı açıkladı...
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Ferdi Tayfur, yaşadığı Marmaris'te yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edildi.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 79 yaşındaki sanatçı, yoğun bakımda tedaviye alındı. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Tayfur, ambulansla başka bir özel hastaneye sevk edildi.

15 gün önce beyin damarına stent takıldı

Tayfur'un 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtildi.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

Basın danışmanı açıkladı

Ferdi Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Instagram hesabından bilgilendirme mesajı paylaşan Gözalıcı, "Sayın Ferdi Tayfur'un sağlık durumu gayet iyi olup belli bir süre gözetim altında tutulacaktır" ifadelerini kullandı.

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