Vefat eden sanatçı Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı
Uzun süredir kanserle mücadele eden ve şarkıcılık kariyeriyle tanınan Turgut Karataş (61), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'ın vasiyeti ortaya çıktı.
Akciğer kanseri tanısı konulan ve uzun süredir yaşam mücadelesi veren şarkıcı Turgut Karataş, sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.
Karataş, mide rahatsızlığıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmişti ve geçtiğimiz ay entübe edilmişti. Edinilen bilgilere göre, ünlü şarkıcının cenazesinin yarın Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.
Ankaralı Turgut'un vefatının ardından ortaya çıkan vasiyeti ise yürek sızlattı.
Turgut, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti.