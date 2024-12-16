Vefat eden sanatçı Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı

Akciğer kanseri tanısı konulan ve uzun süredir yaşam mücadelesi veren şarkıcı Turgut Karataş, sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.

Karataş, mide rahatsızlığıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmişti ve geçtiğimiz ay entübe edilmişti. Edinilen bilgilere göre, ünlü şarkıcının cenazesinin yarın Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Ankaralı Turgut'un vefatının ardından ortaya çıkan vasiyeti ise yürek sızlattı.

Turgut, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti.