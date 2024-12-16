Beşar Esad'ın mal varlığı ortaya çıktı

Suriye'de muhaliflerin yıktığı 61 yıllık Baas rejiminde geriye, katliam, işkence ve yolsuzluk kaldı. Devrik lider Esad ailesiyle Rusya'ya kaçtı. Esad'ın servetinin Suriyelilere geri verilmesi için küresel av başladı.

İngiliz The Telegraph Gazetesi, bankacılık sektöründen kaynaklara dayandırdığı haberine göre devrik lider Beşar Esad, Londra'da dondurulmuş bir banka hesabında 69,4 milyon dolara sahip ve bu Esad'ın kullanabileceği mal varlığının küçük bir kısmı olarak görülüyor.

2011'den bu yana faiz işletiyor

Habere göre, Esad'ın kişisel hesabında, 2011 yılında İngiltere'nin yaptırımları kapsamında dondurulduğundan bu yana faiz işliyor. Bankadaki para, Esad ailesi ile müttefiklerinin İngiltere'de sahip olduğu yaklaşık 206 milyon dolarlık varlığın bir parçası olduğu söyleniyor.

Gazeteye göre, Esad ailesini şimdi Rusya'da oldukça lüks bir hayat bekliyor. Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar dolarlık serveti olduğu tahmin edilen ailenin, Moskova'daki lüks gökdelenlerde 18 dairesinin olduğu iddia ediliyor.