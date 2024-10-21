FETÖ elebaşı Gülen öldü, 20 milyon devletin cebine kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle birlikte, başına konulan 20 milyon liralık ödül devletin kasasında kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan zanlıların yakalanmasına yönelik yapılan ihbarlar için sunduğu ödül tutarı, yakın zamanda artırılmıştı. Kırmızı Listedeki her terörist için belirlenen ödül, 10 milyon liradan 20 milyon liraya çıkarılmıştı. Ancak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle birlikte bu ödül, artık devletin kasasında kaldı.
Kırmızı kategoriden kaldırılması bekleniyor
Elebaşı Gülen'in ölmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride yer alan Gülen'in listeden kaldırılması bekleniyor.