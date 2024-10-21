AK Parti'den terörist Gülen açıklaması: Milletimize ihanet etmiş bir haindi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Milletimize ve insanlığa ihanet eden bir hain olarak anılacaktır. Tüm kötülükleriyle bu dünyadan ayrıldı," ifadelerini kullandı. Çelik, Gülen'in ölümünün, işlediği ihanetleri ve verdiği zararları unutturmayacağını vurguladı.

"Yaptığı kötülükler onun ismini Netanyahu ile yan yana getirdi"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fethullah Gülen’in ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "İslam'a, insanlığa ve milletimize ihanet eden bir hain olarak bugün vatansız olarak hayatını kaybetti. Yaptığı kötülükler, onun ismini Netanyahu ile yan yana getirmiştir. Gülen, milli egemenliği çalmak ve ordumuza zarar vermek amacıyla bir taşeronluk yapmıştır. İhanet şebekesiyle birlikte büyük bir ihanet ve cinayet işlemiştir. Tüm bu ihanet ve cinayetleriyle bu dünyadan ayrılmıştır" dedi.

Çelik, "Bütün fiziki unsurlarıyla kararlılıkla mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bu zihniyetle de aynı güçle savaşacağız. Emperyalist güçlerin taşeronluğunu yapmış bir kişiydi. 15 Temmuz sonrası kimler tarafından korunduğunu da gördük. Milli değerleri istismar eden bu kötülük abidesinin hayatı bu şekilde sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

23. bütçe yarın Meclis'e geliyor

Ömer Çelik, partisinin 23. bütçesinin yarın Meclis'e sunulacağını açıkladı. Çelik, "Uzun yıllar boyunca bu bütçeyi yapma şeklimiz ve ortaya koyduğumuz siyasi başarı, 23. bütçemizle taçlanmış olacak," dedi. Bütçenin, ülkenin ekonomik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Çelik, hazırlık sürecinde emeği geçen tüm ekipleri de takdir etti.

İsrail'in saldırıları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyanın olmadığı dönemde Yahudilere yönelik soykırımın yaşandığını belirterek, "Eğer sosyal medya olsaydı, o günlerde yaşananları bugün görürdük. Şimdi de Lübnan'a yönelik saldırılar devam ediyor. Katliam ve soykırım şebekelerinin insanlık dışı karakterleri açıkça görülüyor. Asıl problem, bu zalimlere silah temin eden ve destek verenlerdir," ifadelerini kullandı. Çelik, bu tür ihanetlerin ve saldırıların insanlık tarihine kara bir leke olarak geçeceğini vurguladı.

"Yenidoğan şebekesini tamamen kazıyacağız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yenidoğan bebekleri öldüren cinayet şebekesine karşı yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Yenidoğan bebekleri öldüren bu cinayet şebekesine yönelik yapılan her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, bu çetenin tamamen çökertilmesi ve varsa benzer yapılarının ortadan kaldırılması için güçlü bir çalışma yürütüyor," dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı'na bu konuda bilgi verildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız, bu meseleye sonuna kadar kararlılıkla yaklaşılması gerektiğini ifade etti. Yenidoğan şebekesini tamamen kazıyacağımızı ve hak ettikleri en ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim," şeklinde konuştu.