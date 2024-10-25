FETÖ elebaşı Gülen'in cenaze töreninde dikkat çeken kare! Fotoğraftaki o kişi Adil Öksüz mü?

FETÖ elebaşı hain Fetullah Gülen için ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi.

20 Ekim akşamı öldüğü duyurulan FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi dört gündür St. Luke’s hastanesinin Monroe şubesinin morgunda tutuluyordu.

Terör örgütü elebaşı Gülen'in cenaze törenine kişiye özel QR kod ile giriş yapıldı.

Yüzlerini gizlediler

Törene katılanların yüzlerini gizlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraflardaki o kişi Adil Öksüz mü?

Terör örgütü ele başı Fetullah Gülen'in cenaze töreninde kameralara yansıyan bir kişi dikkat çekti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Gülen'in tabutunun hemen arkasında yer alan kişinin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin baş sorumlularından biri olan ve örgütün sözde TSK imamı olan firari Adil Öksüz olduğu öne sürüldü.