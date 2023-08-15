FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2013'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2013 KPSS'ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan 11 şüpheli ile soruların dağıtılmasında aracılık ettiği belirlenen 4 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5'i hala görevde olan 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerden 14'ü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

FETÖ operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bazı şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasında yer aldığı, terör örgütüne eleman kazandırmak için faaliyette bulunduğu ve KPSS ile polis okulu sınav sorularını çalıp kamuda çalışmaya başladığı belirlenmişti. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik 11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalanmıştı.​​​​​​​

PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.

Yapılan incelemede, geçmiş yıllarda PKK/KCK ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG bünyesinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 7 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca, örgüt adında faaliyet yürüttükleri dönemlerde çekilmiş fotoğraflarının da olduğu tespit edildi.

Çalışmaların ardından zanlıların yakalanması için harekete geçen ekipler, yapılan baskınlarda 7 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.