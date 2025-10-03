  1. Ekonomim
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 64 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 91 şüpheliden 64'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile jandarma TEM daire başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Bu kapsamda, 30 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 91 şüpheliden 64'ünün tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı ve diğerlerinin işlemleri devam ettiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

