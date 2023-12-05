Fikri Sağlar da aday adayı oldu

Geçen hafta CHP lideri Özgür Özel ile de görüşen Fikri Sağlar, adaylık konusunda bilgi verdi.

Sağlar Sözcü’ye yaptığı açıklamada, "Mersin'den çok yoğun talep geldi ve adaylık başvurusunu yaptım. Mersin çok önemli bir kent. Türkiye 'nin geleceği için de farklı ve etkili bir kent olmalı. HEDEP ve İYİ Parti’nin Mersin’de aday çıkarması CHP’yi de etkileyecek. Bu nedenle bütün kesimlerden oy alabilecek bir adaya ihtiyaç var ve amaç herkesi kucaklamak olmalı" dedi.

Yaklaşık 40 yıldır siyasette bulunan Fikri Sağlar, Halkçı Parti, SHP ve CHP’den 4 dönem Milletvekilliği yaptı. Koalisyon hükümetlerinde de Kültür Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevinde bulundu.

Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi de olan Sağlar Türkiye’deki derin ilişkiler ve Susurluk kazasını ele alan ve Kanal D'de yayınlanan "Kod Adı Susurluk" adlı bir TV dizisinin yapımcılığını da üstlenmişti.